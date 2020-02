Angers - Saïd Chabane mis en examen !

Alors que le président du SCO d'Angers Saïd Chabane avait été placé ce matin en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel, le procureur a annoncé dans la soirée sa mise en examen. Le parquet a en effet ouvert une information judiciaire à son égard et il a désormais l'interdiction de rencontrer les victimes et témoins de l'affaire et est placé sous contrôle judiciaire. Le président d'Angers pourra néanmoins continuer à tenir ses fonctions au sein du club.

Toujours selon le procureur, c'est désormais quatre victimes présumées qui se sont manifestées pour dénoncer des faits qui se seraient déroulés selon les plaignantes entre 2014 et 2019.