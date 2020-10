Angers - Sofiane Boufal libéré par son but

Le SCO d'Angers a réalisé une très grosse performance ce vendredi soir en s'imposant (1-2) au Roazhon Park face au Stade Rennais. Après un début de match laborieux, les Angevins ont bien réagi notamment grâce à un Sofiane Boufal en grande forme. Revenu à Angers cet été 5 ans après son départ, l'international marocain a passé son temps à provoquer et créer des espaces sur les côtés grâce à sa technique et sa vitesse. L'ailier de 27 ans a même été l'auteur de l'égalisation angevine en première période.

"On a fait un gros match. On a été vraiment costauds. C'est une victoire historique parce que cela faisait très très longtemps que le SCO n'avait pas gagné ici à Rennes. Le fait de marquer va me faire du bien mentalement. Physiquement, je commence petit à petit à retrouver mes sensations. Je suis content. Ça fait plaisir" a déclaré à SCOTV l'ancien joueur du LOSC.