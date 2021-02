Angers - Stéphane Moulin : "J'ai juste honte de ce qu'on a fait"

Après la défaite 1-3 face à Nantes, Stéphane Moulin était très énervé. L'entraîneur angevin a tout simplement avoué qu'il avait "honte" de l'entame de match de ses joueurs face à des Canaris relancés par Antoine Kombouaré.

"On a fait une entame de match catastrophique, pire que d'habitude. On s'est mis un handicap supplémentaire. Malheureusement, je me sens impuissant devant cet état de fait. Ce n'est pas faute de prévenir que ces derniers temps, les entames de match nous ont permis de gagner ou nous ont fait perdre. C'est moi le responsable, a priori, je ne parle pas bien français. J'ai juste honte de ce qu'on a fait. J'assume, je suis le coach, je suis le premier responsable. On s'est mis de travers, ils en ont bien profité. On concède trop d'occasions trop franches, à partir de là on ne peut rien espérer. A priori, ils étaient beaucoup plus déterminés que nous sur l'entame du match. Et quand une équipe comme Nantes qui manque de confiance se retrouve à mener 2-0 au bout de 7 minutes, pour eux, c'est extraordinaire. On a pour habitude comme ça, ces derniers temps, de faire des cadeaux dès le début du match. Ça renforce la détermination de l'adversaire et son projet de jeu. Après, on fait ce qu'on peut" a-t-il déclaré.