Angers - Stéphane Moulin : "On va savourer"

Suite à la victoire d'Angers face à Nîmes ce dimanche (3-1), l'entraîneur des scoïstes Stéphane Moulin a félicité ses joueurs en conférence de presse, qui ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives.

"Cette victoire est importante. Malgré les bons contenus qu'on a pu faire sur les derniers matches, on restait sur trois défaites. Il était important de gagner à nouveau, chez nous. On l'a fait. C'est bien. Et puis elle est méritée. On a bien travaillé. Cela a peut-être été un peu moins fluide que les matches précédents, il y a eu des bonnes choses quand même. On est opportunistes, bien sûr. Mais le premier but, c'est quelque chose qu'on avait travaillé cette semaine (...) Après, quand vous menez, tout paraît plus simple. Cela montre aussi que ce groupe a du caractère, de la qualité et de l'homogénéité. Même quand il manque beaucoup de joueurs de qualité (Cabot, Boufal ou encore Fulgini blessé dès les premières minutes), on arrive quand même à produire quelque chose de cohérent. Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive, on va savourer", a confié le technicien angevin.