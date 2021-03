Angers - Stéphane Moulin : "Un match nul qui sent la défaite"

Après avoir mené 2-0 face au RC Lens, au bout de 10 minutes seulement, Angers SCO s'est fait rejoindre en toute fin de match par les Sang-et-Or (2-2). Résultat, au coup de sifflet final, les regrets étaient nombreux chez les Angevins, comme l'a expliqué l'entraîneur Stéphane Moulin.

"Autant on peut considérer que le résultat nul est logique, autant, au moment et dans la manière, ça ne fait qu'aviver notre déception. Ce n'est pas de la frustration, c'est de la déception. C'est un match nul qui sent la défaite. C'est lié au scénario car on mène 2-0 rapidement. Sur le premier but qu'on encaisse, on commet deux grosses erreurs. On s'est donné les moyens de gagner mais on n'est pas allés au bout de nos intentions" a-t-il déclaré.