Angers - Stéphane Moulin a vu la plus belle victoire du SCO depuis 5 ans

Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers SCO, avait le sourire hier soir en conférence de presse après la victoire 2-1 face au LOSC. Après la rencontre, le technicien, encore sous l'émotion, a tout simplement avoué que c'était sa plus belle victoire en L1 depuis 2015, l'année de la remontée du SCO dans l'élite.

"Est-ce la plus belle victoire depuis la remontée en L1 en 2015 ? Oui. Car on a joué contre le premier ex aequo, qui était invaincu à domicile cette saison. On a réalisé un exploit, c'est une très, très grosse performance, je suis très, très fier de l'équipe et du groupe. S'il y avait un bon moment, c'était celui-ci : les Lillois ont joué beaucoup de matches et il y a eu une coupure. J'avais dit qu'il y aurait des surprises, parce que les grosses équipes ne sont pas forcément prêtes" explique Moulin. "Pour gagner, il fallait faire un très gros match et on l'a fait. On a été efficaces sur nos points forts, on a été très, très bien organisés, physiquement on a répondu présent et finalement on n'a concédé que très peu de situations. On avait démarré comme ça contre Marseille (2-1, avant la trêve) et l'objectif était de reproduire ça. Et on a réussi, contre une équipe plus forte selon moi."