Angers - Stéphane Moulin agréablement surpris par ses joueurs face à Nîmes

Angers a écrasé Nîmes ce dimanche pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (1-5). Présent en conférence de presse, l'entraîneur d'Angers, Stéphane Moulin, s'est dit surpris par la très bonne prestation de ses joueurs.

"On ne va pas s'enflammer, mais je ne m'attendais pas à une telle performance. On n'avait pas encore inscrit de but cette saison dans le premier quart d'heure, cela vous facilite le match. Ce succès est une belle réaction. On a largement mérité ce succès et notamment montré de la performance et de la solidité lors d'une très bonne première mi-temps. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas gagné ici en Ligue 1 (depuis 1970). On a retrouvé des capacités sur nos attaques rapides. On n'est pas les meilleurs après ce succès, mais face à Nîmes on a bien fait le travail. Après, je comprends la frustration des Nîmois sur notre troisième but. L'arbitre de touche n'aurait pas dû lever son drapeau pour un hors-jeu non confirmé par la VAR et cela a prêté à confusion". a confié le technicien angevin.