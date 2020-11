Angers - Stéphane Moulin loue la prestation de ses joueurs

Présent en conférence de presse, l'entraîneur d'Angers Stéphane Moulin s'est montré très satisfait de la prestation de ses joueurs ce dimanche, après leur victoire sur la pelouse de Lens en Ligue 1 (1-3). "C'est une victoire largement méritée. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on enchaîne un troisième match avec du bon contenu. On a enfin enchaîné plusieurs contenus de qualité. Le seul bémol c'est qu'on a mis beaucoup de temps à se mettre à l'abri", a confié l'entraîneur angevin.

"On avait manqué d'efficacité contre Lyon (0-1), on en a encore manqué aujourd'hui mais on a quand même marqué trois buts. C'est vraiment une victoire collective. C'est agréable pour les joueurs de jouer de la sorte et c'est agréable à regarder. Je souhaite maintenant qu'on gagne chez nous, donc rendez-vous au prochain match. Je suis tellement satisfait de ce que je vois, que je n'ai pas envie de me projeter plus loin. Si on reproduit ce genre de prestations, on a encore de bons moments à vivre", a-t-il conclu.