Angers - Stéphane Moulin lucide sur l'écart avec Nice

Angers s'est incliné lourdement hier à domicile face à Nice (0-3), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur angevin Stéphane Moulin a tenu a rappeler l'écart entre Nice qui joue l'Europe, et son équipe.

"On a facilité leurs desseins. On a commis trop d'erreurs pour pouvoir prétendre à autre chose qu'une défaite. C'est dommage parce que là où je pensais qu'on serait le plus en difficulté, on est avec eux. On a eu une bonne 2e mi-temps, on les a poussés, on les a pressés, mais on n'a pas eu la justesse, le petit coup de pouce qui aurait pu nous relancer. Dans ce genre de match, le 3e but est très souvent décisif (..) On a essayé, mais on a vu la différence entre une équipe qui joue l'Europe, qui va être un outsider sérieux pour le haut du classement, et une équipe qui essaie de continuer à progresser mais qui ce soir, en termes de maturité technique, tombe sur plus fort. Je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais match. C'est un match qu'on a eu du mal à faire tourner en notre faveur, parce que quand on a eu des situations, on ne les a pas concrétisées. Il faut prendre un peu de recul par rapport au résultat. Aujourd'hui, je n'ai pas vu une équipe à la dérive", a confié l'entraîneur du club actuel 11e de Ligue 1.