Angers - Stéphane Moulin n'a pas aimé du tout le match face à Strasbourg

Battu 0-2 par Strasbourg à domicile, Angers SCO a payé une fin de match mal négociée. En effet, le club angevin a encaissé les deux buts dans le dernier quart d'heure, de quoi agacer au plus haut point Stéphane Moulin. L'entraîneur scoïste a ainsi assuré qu'il n'avait pas du tout apprécié le match de ses hommes face au RCSA.

"J’avais dit que ce serait un match difficile, il l’a été. Jusqu’au bout, c’était assez équilibré. Le score est sévère. La différence, c’est qu’ils mettent un but de classe. Nous, on a la première situation et on ne la met pas (avec Bahoken). Dans ces matches là où ce n’est pas très ouvert, c’est celui qui ouvre le score le premier qui l’emporte. On a eu des difficultés à trouver la faille, on n’a pas été assez déroutant pour se créer plus d’occasions. Ils avaient un bloc bien regroupé, très fort physiquement puissant. Je les ai trouvés plus forts que nous sur l’aspect athlétique. Ce n’était pas un grand match, et je trouve le score sévère" a-t-il expliqué. "Je ne vais pas tout dévoiler de notre jeu mais c’est un match que je n’aime pas. Pour tous les amoureux de la possession, on l’a eu. Mais on n’a pas réussi à emballer le match dans des conditions difficiles et un terrain glissant. C’est pour ça qu’il n’y a pas eu d’envolées. Des deux côtés. Il faut les féliciter de leur victoire car ils ne l’ont pas volée mais on se dirigeait vers un match nul. C’est ce qui aurait dû arriver. Mais, j’ai toujours dit que face au talent on ne pouvait pas grand-chose et là, c’est le talent qui a parlé. Ce que je regrette, c’est qu’on a eu les opportunités avant, c’est ce qui me fait enrager car ça se reproduit trop souvent. Quand on veut gagner des matches,, l’opportunité d’ouvrir le score, il faut le faire".