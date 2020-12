Angers - Stéphane Moulin n'a pas apprécié l'attitude de certains joueurs

L'entraîneur angevin Stéphane Moulin s'est montré particulièrement énervé après le match nul concédé à Nantes à la dernière seconde (1-1), pointant notamment des comportements inappropriés. "Depuis plusieurs matches et saisons, on a du mal à faire le break, ça ne vient pas d'un manque de volonté mais il faut plus de qualité dans ce domaine pour être plus efficaces. Ce qui m'agace, c'est aussi que je n'ai pas eu le sentiment d'un rapport de forces qui s'est inversé. On peut parfois subir des tempêtes, ce n'était pas le cas et je suis agacé car on n'a pas tous lutté en même temps jusqu'au bout et ça me pose un souci", a confié l'entraîneur angevin, agacé, avant de poursuivre.

En effet, sans citer de noms, il a visé des comportements qui lui ont déplu, en avouant qu'il y a "des choses que je dois régler", "qui n'arrivent quasiment jamais chez nous ", et "quand on bafoue les principes, on est punis. Pour tenir, il faut que tout le monde soit à l'unisson. Donc il y a de la déception et de la colère" pour conclure.