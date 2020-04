Angers - Stéphane Moulin n'a plus du tout la tête au football

Stéphane Moulin, à l'image des 19 autres entraîneurs de Ligue 1, est au repos depuis la suspension du championnat annoncée mi-mars. Confiné avec sa famille, l'entraîneur d'Angers est revenu sur son quotidien et a avoué que le football "ne (lui) manquait pas". Le coach du SCO (52 ans) qui entraîne son équipe depuis 2011, est revenu auprès du Courrier de l’Ouest, sur l'aspect positif qu'il tire de cette expérience. "Ça permet de se recentrer sur la famille et ça fait du bien" lance-t-il.

Moulin revient ensuite sur ses occupations, "pour être honnête, ça fait deux semaines, et pour l’instant je ne me suis pas ennuyé. Je lis pas mal, je regarde peu la télévision, quelques anciens matchs pour observer des joueurs qu’on a pu suivre. Mais pour être franc, je n’ai pas le cœur à me concentrer sur le foot". Au moment d'évoquer l'absence du ballon rond il répond, "si j’exagérais, je dirais que le foot ne me manque pas et je sais que ce n’est pas normal ! Je n’ai jamais ressenti ça, c’est totalement inédit". L'entraîneur qui a permis à Angers de rejoindre l'élite en 2014, sait comment relativiser vis-à-vis de cette situation exceptionnelle. "On se rend compte qu’on est très programmé dans nos vies, et que dès qu’on sort de ce cadre, c’est perturbant. Il faut prendre un peu de recul pour mieux le vivre".