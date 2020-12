Angers - Stéphane Moulin refuse de s'enflammer après la victoire contre Lorient

Ce dimanche, Angers a dominé Lorient (2-0) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l'entraîneur angevin Stéphane Moulin a refusé de s'enflammer après cette rencontre. "On n'a pas fait un grand match, on en est bien conscients. Mais c'est lié aussi à ces Lorientais qui jouent avec beaucoup d'abnégation. Ils nous ont posé des problèmes, mais ils n'ont pas été très dangereux. Ce n'était pas facile. Il y a des matches où c'est moins bien, moins évident de bien jouer", a confié Moulin.

De plus, il a aussi estimé que son équipe est à sa place dans la première moitié du classement. "Il y a eu quelques phases de jeu intéressantes, mais on n'a pas su poser le ballon. Mais je me satisfais très bien du résultat. [...] J'avais donné trois objectifs aux joueurs : une victoire, pas de buts encaissés et rester dans la première moitié de classement. (De nouvelles ambitions ?) Pas encore. On est au tiers du Championnat. On a besoin de prendre des points. Les équipes devant nous, c'est du lourd. On est heureux d'être là, on ne l'a pas volé", a-t-il conclu.