Angers - Stéphane Moulin regrette le nul face à Metz

Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, Angers recevait Metz au stade Raymond Kopa. Les hommes de Stéphane Moulin ont fait match nul (1-1) face aux Grenats. Ce que regrette l'entraîneur angevin.

"C’est compliqué d’expliquer un sentiment à la sortie de ce match. On a fait une faible première mi-temps, on a du mal à trouver les enchaînements. Je ne digère pas l’égalisation. On a réussi à corriger des choses à la mi-temps et la suite fut meilleure avec de bons mouvements, des occasions (...) On ne va pas commencer à être plus royaliste que le roi. On a pris un point, ce n’est pas ce qu’on voulait. J’ai plus apprécié la 2e période car la 1re mi-temps, c’était le grand vide. On a su trouver un équilibre. C’est vers ça que je veux que l’on aille. Je ne me suis pas fâché dans les vestiaires." s'est-il exprimé en conférence de presse.