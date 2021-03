Angers - Stéphane Moulin retient les 3 points et la manière

Présent en conférence de presse après la victoire à Metz (0-1), l'entraineur d'Angers Stéphane Moulin s'est montré satisfait, notamment à propos du système de jeu utilisé.

"Très satisfait du résultat, mais aussi la manière dont on s'y est pris. Comme souvent, il faut prendre une option avant un match. C'est plus facile d'en parler une fois le match terminé. Mais j'avais choisi une défense à 3 ou à 5 selon qu'on ait le ballon ou pas, avec deux joueurs qui tournaient autour de Loïs Diony. Je trouve notre première mi-temps remarquable, même si j'avais un regret c'est de ne pas concrétiser une situation supplémentaire. Je pense que ça les a beaucoup gêné et donc on est satisfait de ça", a confié le technicien angevin.