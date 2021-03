Angers - Stéphane Moulin rêve d'un derby face à Saumur en CDF

Après la victoire facile face au Club Franciscain hier (5-0), Angers SCO s'est logiquement qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. En conférence de presse, Stéphane Moulin, l'entraîneur, a analysé la rencontre et félicité ses hommes. "J’avais demandé aux garçons de faire ce qu’il faut pour essayer d’avoir l’avantage à la mi-temps. Et les entamer sur le plan physique, et pour ça mettre du rythme. On a eu des difficultés sur 15-20 minutes, mais ensuite on a trouvé un bon rythme. On ne va pas tirer d’enseignements de ces matches-là, qu’ils se passent bien ou mal, parce qu’ils sont tellement particuliers. On a été très sérieux, très professionnels, et c’était la demande pour ne pas connaître de mésaventure" a-t-il déclaré. "On a passé ce tour, c’était l’objectif, on l’a fait. (...) On respecte tous nos adversaires et on les a respectés ce soir. On sent vraiment des gens biens, ils ont passé un bon moment dans notre vestiaire. Ils prennent ce carton rouge, mais c’est plus de la maladresse qu’autre chose. Ils ont vraiment eu un excellent comportement et nos joueurs leur ont bien rendu : les échanges de petits cadeaux comme ça, c’est très sympa".

Pour Stéphane Moulin, le rêve serait de tomber contre Saumur en huitième, en raison des liens forts entre les deux clubs voisins : "Ce serait magnifique pour le département qu’on joue Saumur. La seule chose qui le serait moins, c’est de jouer comme ça devant des sièges vides. Donc ce serait magnifique dans un sens et terrible dans l’autre. Ça perd carrément de sa magie. Mais il y a tellement de connaissances et de connexions entre les deux clubs qu’on aimerait bien les jouer. On sait que ça se passerait dans un état d’esprit remarquable".