Angers - Trois retours face à Nantes, le groupe angevin

Pour le derby face au FC Nantes, prévu samedi soir (20 heures, Stade Raymond-Kopa) à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, a convoqué un groupe élargi de vingt joueurs. Farid El Melali, absent depuis fin janvier à cause d’une entorse du genou, est de retour. Ludovic Butelle et Thomas Mangani, qui ont manqué respectivement un et deux matches, le sont eux aussi. En revanche, Vincent Manceau (adducteurs) est toujours forfait.

LE GROUPE DU SCO ANGERS

Ludovic BUTELLE (16), Danijel PETKOVIC (30) - Abdoulaye BAMBA (25), Souleyman DOUMBIA (3), Mateo PAVLOVIC (4), Théo PELLENARD (26), Romain THOMAS (24), Ismaël TRAORÉ (8) - Antonin BOBICHON (23), Pierrick CAPELLE (15), Angelo FULGINI (10), Zinédine OULD KHALED (12), Thomas MANGANI (5), Mathias PEREIRA LAGE (27), Baptiste SANTAMARIA (18) - Rachid ALIOUI (7), Stépahen BAHOKEN (19), Farid EL MELALI (28), Wilfried KANGA (11), Sada THIOUB (20).