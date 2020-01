Angers - Un bon point mais des regrets pour Moulin

Grâce à une animation défensive bien maîtrisée, le SCO Angers a pris un point au Vélodrome ce samedi, face à Marseille (0-0, analyse et notes). Très peu en vue offensivement, les Angevins ont eu le mérite d'être efficaces dans leur propre surface de réparation. Face à une équipe qui n'a plus perdu depuis douze matchs - en comptant celui-ci - en championnat, Stéphane Moulin était évidemment satisfait de repartir avec un point. "Je suis évidemment satisfait du résultat contre une équipe qui a disputé onze matches et gagné dix et qu'on s'appelle Angers. Ils poursuivent leur série et nous la nôtre, pas dans les mêmes sphères" a-t-il commenté, avant de mettre l'accent, malgré tout, sur la faiblesse technique de son groupe lors de cette partie.

"Dans le contenu, une partie du travail a été bien réalisée, mais j'ai des regrets sur la deuxième partie, on a eu trop de déchet technique. On n'a pas joué à notre niveau ce soir (samedi), ce qui nous a empêchés d'avoir plus d'occasions. On n'est pas une équipe brillante, mais on est meilleurs techniquement que ce qu'on a montré ce soir. On va parler de l'absence de Payet. S'il avait été présent il aurait peut-être sorti quelque chose de son chapeau" a ajouté l'entraîneur angevin.