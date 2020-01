Angers - Un effectif décimé après la victoire face à Dieppe

Suite à la qualification face à Dieppe (1-3) pour les 16es de finale, Stéphane Moulin, l’entraîneur d’Angers, a fait un point sur la blessure d’Antonin Bobichon (24 ans), sorti à la mi-temps après un coup reçu dans un duel avec Clément Michel. "Il a pris un mauvais tacle, il a la cheville gonflée mais à part ça, tout va bien" s’est voulu rassurant le technicien du SCO.

Outre la blessure du milieu de terrain, Baptiste Santamaria, absent de la feuille de match et remplacé par le jeune Zinédine Ould Khaled (19 ans), souffrirait d’une gastro-entérite et a dû rester à l’hôtel. Également malade, l’Ivoirien Ismaël Traoré (33 ans) a dû se contenter d’une place sur le banc de touche. "Il avait une gêne derrière la cuisse. On n'a pas voulu aggraver nos petits soucis physiques" a conclu Stéphane Moulin. Ce match, annoncé piège, va laisser des traces pour les prochains matchs angevins.