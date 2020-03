Angleterre - Faut-il s'inquiéter pour Liverpool ?

Battu pour la première fois en Premier League ce week-end, Liverpool doit réagir ce soir face à Chelsea, à une semaine d’un choc décisif pour la suite de son parcours européen contre l’Atlético Madrid.

Après avoir perdu le match aller face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions (1-0), les Reds ont connu leur première défaite de la saison en Premier League, face à Watford (3-0). Un revers qui survient un peu plus d’une semaine après la défaite en Espagne, anéantit l’espoir de battre le record d’invincibilité d’Arsenal et interroge, à quelques heures d’un choc sur la pelouse de Chelsea (ce mardi à 20h45, 5e tour de FA Cup), dernier test grandeur nature avant de retrouver les Madrilènes. Liverpool survole certes la Premier League cette saison, mais faut-il s'inquiéter pour les autres compétitions ?

Concernant la rencontre face à Watford, les médias britanniques ont salué de façon unanime la prestation des Hornets, surtout celles d’Ismaïla Sarr et d’Abdoulaye Doucouré. SkySports a notamment loué la prestation du Français qui a rayonné et permis à son équipe de gagner la bataille du milieu de terrain. Dans son titre, The Telegraph a parlé de victoire "catégorique", et le capitaine Deeney considère que Watford a fait "de loin" son meilleur match de la saison. Le constat est différent lorsqu’il s’agit d’évoquer le match des hommes de Jürgen Klopp.

Selon le quotidien britannique, la prestation de Liverpool dans son ensemble a été "terrible", et son trio d’attaque (Salah, Mané et Firmino) "méconnaissable". Un constat partagé par The Independent qui a souligné au passage le manque de créativité du trident offensif depuis le retour de la trêve hivernale. Selon son entraîneur lui-même, Liverpool "n’a pas assez créé pour espérer gagner".

Klopp promet de rebondir

Mais, en encaissant trois buts face aux Hornets, à la lutte pour le maintien, c’est surtout la défense des champions d'Europe qui a été visée par les critiques. En particulier la prestation de Dejan Lovren. Exceptionnellement aligné aux côtés de Virgil van Dijk, ce dernier n’a pas convaincu, loin de là... "Il n’a pas très bien joué", a souligné Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports. "On ne veut pas désigner d’individualités, mais c’était une prestation très pauvre de sa part, aux côtés de l’habituellement fantastique Virgil van Dijk qui n’était pas non plus lui-même". Une fébrilité "légèrement inquiétante" aux yeux de l’ex-défenseur des Reds, "puisque Liverpool ne peut pas se permettre d’encaisser un but face à l’Atlético". En effet, en cas de but concédé à Anfield, Liverpool serait dans l’obligation d’en marquer trois pour espérer se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le retour très probable de Joe Gomez dans l’axe de la défense à la place de Lovren devrait rassurer les fans de Liverpool pour le match retour. Autre absence remarquée, celle de l’habituel capitaine Jordan Henderson, sorti sur blessure lors du match aller à Madrid, et qui devrait également effectuer son retour dans le groupe prochainement. Mais le plus grand motif d’espoir nous vient de Jürgen Klopp, pour qui ce revers est "plutôt positif parce qu’à partir de maintenant les joueurs peuvent à nouveau jouer au football librement, (...) sans être obsédés par les records". Cette défaite est donc un moyen de repartir de zéro, après une série remarquable de 44 matchs sans la moindre défaite en Premier League. "Nous repartirons de l’avant", a assuré l’Allemand. "Je le promets." Réponse dès ce soir face aux Blues.