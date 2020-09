Angleterre - Foden et Greenwood punis par Southgate ?

À l'approche des matchs de Ligue des Nations face à la Belgique le 11 octobre et contre le Danemark le 14 octobre, le sélectionneur anglais Gareth Southgate donnera sa liste jeudi après-midi. Une liste où ne devrait pas figurer Phil Foden (20 ans) et Mason Greenwood (18 ans).

Selon The Times, le milieu de Manchester City et l'attaquant de Manchester United devraient de nouveaux être sanctionnés par le sélectionneur des Three Lions. Fautifs d'avoir accueillis deux filles dans l'hôtel de leur sélection, brisant ainsi les règles sanitaires liées à la Covid-19, Foden et Greenwood avaient été renvoyés de la sélection lors du dernier rassemblement.