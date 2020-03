Angleterre - Harry Kane promet de jouer l'Euro 2020

Harry Kane insiste, il sera présent pour disputer l'Euro 2020 avec l'Angleterre ! Souffrant d'une rupture du tendon à l'ischio-jambier et opéré mi-janvier, le joueur âgé de 26 ans promet d'être en forme d'ici le mois de juin. Il l'a déclaré auprès de l'Evening Standard Magazine. "A moins que quelque chose de radical ne m'arrive d'ici là, j'y serais. Je ne m'entraîne pas encore avec l'équipe première mais je travaille très dur en salle, je deviens plus fort de jour en jour", prévient l'attaquant des Spurs qui n'a plus joué depuis le 1er janvier 2020 contre Southampton.

L'entraîneur de la sélection anglaise, Gareth Southgate, s'est montré tout aussi optimiste concernant un retour à temps pour l'Euro : "Il va se donner les meilleures chances de retrouver sa forme physique en suivant son programme à la lettre." Il a également avoué ne pas être étonné de ce retour, plus rapide que prévu. Pour rappel, José Mourinho s'était montré pessimiste à l'idée de retrouver son joueur avant la fin de saison de Premier League. En ce qui concerne une date précise pour un éventuel retour, Kane ne préfère pas se prononcer de façon précise, mais espère être prêt à rejouer "entre début et mi-avril". Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Three Lions affronteront la Croatie le 14 Juin à Wembley, et pourront probablement compter sur leur avant-centre vedette.