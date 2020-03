Angleterre - La baisse de régime de Liverpool en stats

Cela n’a échappé à personne, Liverpool qui marchait sur l’eau depuis le début de la saison, rencontre actuellement une baisse de régime. Deux semaines après leur défaite à Madrid en Ligue des Champions, les hommes de Klopp ont enchaîné deux défaites de rang à l'extérieur (Watford et Chelsea). Les stats fournies par Opta illustrent les difficultés que traversent les champions d’Europe en titre.

Premièrement, Liverpool a perdu 3 de ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues ; c’est autant que lors des 66 matchs précédents. Ces trois revers ont tous été concédés à l’extérieur, l’équipe n’avait plus perdu trois matchs de suite loin de ses bases depuis 2014, sous les ordres de Brendan Rodgers. Enfin, les Reds ont encaissé deux buts ou plus sur les trois derniers matchs (West Ham, Watford, et Chelsea) une première depuis l'été 2016 (entre mai et août). Liverpool aura l’occasion de se relever dès samedi contre Bournemouth (13h30) avant de recevoir l’Atlético Madrid (mercredi 11 mars).

