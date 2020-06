Angleterre - La finale de la FA Cup devant 20 000 supporters ?

La finale de la FA Cup, prévue le 1 août prochain, devrait se tenir comme chaque année dans le mythique stade de Wembley. Mais, à en croire les informations du Daily Mirror, une partie des supporters des deux équipes finalistes pourrait se joindre à la fête ! En effet, la fédération anglaise étudierait la possibilité d'accueillir pour cette occasion 20 000 spectateurs (10 000 de chaque équipe).

L'immense capacité d'accueil de Wembley (90 000 places) permettrait la gestion des flux de supporters tout en respectant les règles sanitaires imposées. En revanche, ce scénario ne pourrait être envisagé que si la situation sanitaire s'améliore et si le taux de contamination du coronavirus descend sous un certain seuil (0,5). En attendant la finale, les rencontres suivantes : Sheffield United-Arsenal, Newcastle United-Manchester City, Norwich City-Manchester United et Leicester City-Chelsea se dérouleront à huis clos.