Angleterre - La P.League réagit à la révolution imaginée par Liverpool et Man United

Ce dimanche, le Telegraph a bousculé la journée des Anglais en annonçant que les propriétaires de Liverpool et de Manchester United avaient de gros projets en tête pour réformer le football anglais. Les deux gros clubs britanniques souhaiteraient passer de 20 à 18 équipes en Premier League pour alléger le calendrier, mais aussi supprimer la League Cup et le Community Shield. Les deux cadors souhaiteraient, aussi, mettre un terme à la règle "un club une voix" pour un système où neuf clubs historiques du championnat anglais décideraient pour les onze autres.

Et quelques heures seulement après le papier de nos confrères, la Premier League s'est empressée de sortir du silence ce dimanche afin de tacler "un certain nombre de propositions particulières dans le plan publié aujourd'hui (dimanche) (qui) pourraient avoir un impact dommageable pour l'ensemble du jeu". lit-on dans un communiqué. La ligue anglaise est toutefois ouverte à des changements, mais avec toutes les parties concernées. "Aussi bien la Premier League que la Fédération soutiennent l'idée d'un large débat sur le futur du football. Ce travail devrait être réalisé par les canaux appropriés permettant à tous les clubs et les parties prenantes la possibilité de contribuer".