Angleterre - Mason Greenwood et Phil Foden écartés après une visite nocturne

Mason Greenwood (Man United, 18 ans) et Phil Foden (Man City, 20 ans) ne feront pas le voyage avec la sélection anglaise jusqu'au Danemark. Pourtant dans la liste de Gareth Southgate, les deux hommes, qui ont tous les deux participé à la victoire en Islande ce week-end (1-0), n'auraient pas respecté les gestes barrières contre le coronavirus !

Selon 433.is, un média islandais, les deux internationaux auraient accueilli deux filles dans leur chambre d'hôtel. "Nous n'avions aucune idée de ces règles, ils n'ont jamais dit que nous ne pouvions pas prendre de photos" a déclaré l'une des filles à un journaliste. Gareth Southgate a confirmé l'absence des deux hommes pour le voyage au Danemark en conférence de presse.

Gareth Southgate, who is currently speaking to the media ahead of tomorrow’s game, has confirmed Phil Foden and Mason Greenwood will not travel with the #ThreeLions to Denmark.