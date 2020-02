Angleterre - Maupay revient sur ses débuts précoces en professionnel

Lancé dans le monde professionnel très jeune, Neal Maupay a déjà connu une carrière mouvementée à seulement 23 ans. Après ses débuts à l'OGC Nice, le natif de Versailles a été vendu à Saint-Etienne, avant d'être prêté à Brest puis d'être vendu à Brentford en 2017. Après avoir brillé en Championship avec la formation anglaise, l'ancien niçois a rejoint Brighton l'été dernier et son acclimatation à la Premier League se passe plutôt bien puisqu'il a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 24 matchs de championnat.

Invité ce dimanche du Canal Football Club, l'attaquant français est revenu sur ses débuts précoces dans le football de haut niveau. Il assure n'avoir aucun regret. "On m'a lancé tôt mais j'étais performant donc je jouais tout simplement. Après bien sûr que j'étais pas forcément prêt aux médias, au monde professionnel parce que je n'étais encore qu'un enfant à l'époque. Mais ça m'a forgé et puis je suis quand même content du parcours que j'ai eu. J'ai eu 23 ans cet été, je suis en Premier League et tout se passe bien pour moi, je suis très content de mon parcours" a déclaré Maupay.