Arbitrage - La règle des 5 changements étendue à la saison prochaine ?

Depuis la reprise des championnats à la suite de la pause liée au coronavirus, les entraîneurs ont la possibilité d'effectuer cinq changements par match, avec 3 arrêts de jeu maximum. Cette nouvelle règle, qui a pour but d'éviter les blessures et permettre un plus gros turn-over, a visiblement été bien reçue chez les techniciens, que ce soit en Liga, Premier League, Serie A ou même en Bundesliga. Elle va aussi être disponible pour les final-8 de la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Toutefois, l'International Football Association Board (IFAB), qui décide des règles du football, pourrait bien prolonger les 5 changements pour la saison prochaine ! Selon The Athletic, l'IFAB songe actuellement à instaurer la règle pour toute la saison 2020/2021 ! De quoi permettre aux joueurs d'arriver moins fatigués à l'Euro 2020 ?