Argentine - La liste des 23 avec Paredes, sans Icardi ni Di Maria

Lionel Scaloni a communiqué la liste des 23 joueurs argentins retenus pour les deux premiers matchs de qualification de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ángel Di Maria (plus convoqué depuis l'été dernier) et Mauro Icardi (20 buts à eux deux en Ligue 1 cette saison) ne figurent pas dans le groupe. A l'inverse, Leandro Paredes, lui, est convoqué.

Deux autres joueurs de Ligue 1 sont absents de cette liste, l'attaquant marseillais Darío Benedetto (11 buts en championnat) et le gardien montpelliérain Gerónimo Rulli. L'Albiceleste qui affrontera l'Equateur et la Bolivie fin Mars, pourra compter sur la présence de Messi, Aguëro et Dybala.

LA LISTE DE L'ARGENTINE