Argentine - Lavezzi pris pour cible dans une affaire de chantage à la sextape

Retraité des terrains depuis décembre 2019, Ezequiel Lavezzi prend désormais du bon temps. Mais sa tranquillité vient d'être perturbée par une affaire de chantage à la sextape. En Argentine, le quotidien La Nacion révèle l'information et indique que l'ancien parisien a déposé deux plaintes pour extorsion et diffusion d'images privées. El Pocho aurait été contacté via Instagram par des individus qui réclament, à sa compagne et lui-même, 5.000 dollars par photo et vidéo.

"Ces gens lui disent qu’ils ont leurs vidéos ainsi que des conversations et ils donnent les détails du contenu. C’est donc tout à fait crédible. Même si tout était faux, il s’agirait quand même d’extorsion" a déclaré une source proche du dossier. Les vacances de l'Argentin à Saint-Barth tournent finalement au vinaigre...