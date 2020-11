Argentine - Maradona toujours hospitalisé à cause de sa dépendance à l'alcool

Diego Maradona a été hospitalisé puis opéré la semaine dernière, après que les médecins aient trouvé un hématome sur le cerveau de la légende du football argentin. Si l'opération a été réalisée avec succès, l'ancien joueur du FC Barcelone et de Naples souffre maintenant d'un syndrome d'abstinence.

En effet, l'ancienne gloire de l'Albiceleste devait sortir vendredi dernier de l'hôpital mais a été contraint de rester dans sa chambre. Diego Maradona a reçu des soins intensifs et des sédatifs après avoir souffert de symptômes de sevrage causés par la dépendance à l'alcool selon Sky Sports. "Diego a très envie de sortir et nous sommes en train d'évaluer s'il pourrait effectivement le faire mardi ou plus probablement mercredi, cela dépendra de ses paramètres médicaux, mais pour l'instant son évolution est très bonne" a tout de même tenu à rassurer Leopoldo Luque, son médecin personnel.