Argentine - Messi publie un message de soutien à Maradona

Diego Maradona a été hospitalisé en urgence à La Palma au sud de Bueno Aires. Après plusieurs examens, un hématome sous-dural a été repéré sur le cerveau de la légende du football argentin. Ce matin, le médecin de l'ancien joueur de Barcelone et de Naples a annoncé qu'il avait été opéré avec succès.

Dans cette période compliquée, Lionel Messi a tenu à soutenir son ancien sélectionneur. "Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du coeur" a publié la Pulga sur son compte Instagram.