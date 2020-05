Arrêt L1 - Amiens et l'OL vont déposer un recours devant le Conseil d'Etat

Renvoyés dans les cordes par le Tribunal administratif de Paris ce vendredi, l'OL et Amiens n'ont pas dit leur dernier mot et espèrent toujours remporter leur bataille concernant l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Ainsi, Bernard Joannin, le président d'Amiens, a annoncé hier soir que l'OL et son club allaient déposer un recours devant le Conseil d'Etat ce lundi.

"Nous déposons notre requête lundi en référé" a-t-il déclaré à L'Equipe. L'OL a aussi annoncé cette nouvelle via un communiqué. "Même si la décision du Conseil d’Administration lui faisait directement grief notamment sur l’adoption du classement, ce qui était confirmé par plusieurs jurisprudences, l’Olympique Lyonnais prend acte de la position du Tribunal Administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d’Etat, seul compétent en premier et dernier ressort".