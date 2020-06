Arrêt L1 - Aulas dézingue encore la LFP et complimente Tebas

Pendant de très, très longues semaines, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais, s'est démené pour faire repartir la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une bataille finalement perdue par le dirigeant rhodanien, qui n'a jamais caché sa déception suite à cet arrêt définitif acté par les instances. Dans des propos relayés par l’agence EFE, le boss des Gones est à nouveau revenu sur ce sujet, chargeant encore la Ligue de Football Professionnel (LFP) et plus globalement la France, qu'il décrit comme "la risée de l'Europe".

"L'arrêt de la ligue était une stupidité économique et une injustice sportive", a-t-il lancé. "La compétitivité avec les autres clubs nous sera défavorable Je parle avec les présidents de l'Atlético, de Madrid, de Barcelone, ils sont étonnés. (…) Quand je vois Benzema marquer plus de buts que jamais et en France ils ne voulaient pas reprendre le football, je désespère", a poursuivi Jean-Michel Aulas, et de chanter les louanges de Javier Tebas, le patron controversé de la ligue espagnole. "Il a défendu les clubs et réussi à négocier avec l'UEFA. C'est une source de motivation pour son pays. Comparer nos dirigeants à Tebas serait une insulte. C'est un grand leader qui a réussi à temporiser quand il fallait le faire et à accélérer au bon moment", a estimé le président lyonnais.