Arrêt L1 - Caïazzo et le syndicat Première Ligue répondent à Aulas

Par le biais d'un communiqué officiel transmis à l'Agence France Presse, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE et président de Première Ligue, principal syndicat des clubs français, a réagi ce jeudi aux déclarations de Jean-Michel Aulas concernant un recours contre l'État français "pour réclamer les 800 M€ de préjudice financier probable".

"Je m'étonne des propos tenus ces dernières heures par Jean-Michel Aulas, selon lesquels notre organisation se préparerait à exercer un recours contre l'État, à la suite de l'arrêt des compétitions décidé par le Premier ministre, Édouard Philippe, le mardi 28 avril. Il n'entre nullement dans nos intentions d'entrer dans ce type de procédure. Conformément à ce que nous avons annoncé il y a quelques jours avec l'UCPF, Première Ligue travaille actuellement à l'élaboration d'un plan de relance du football professionnel, privé de recettes pendant cinq mois. Dès que possible, il sera étudié en concertation avec les pouvoirs publics qui sont venus en aide, depuis le début de la crise, à tous les secteurs sinistrés. Seule cette démarche occupe toute notre énergie et tous nos esprits, tournés vers le redressement économique de notre activité et vers la reprise sportive du championnat 2020-2021", peut-on lire dans le communiqué rendu public par l'AFP.