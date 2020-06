Arrêt L1 - Courbis : 'C'est une connerie monumentale !'

Le 30 avril dernier, en raison de l'épidémie de coronavirus, était prononcé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une décision qui reste totalement incompréhensible pour Rolland Courbis, le consultant de RMC Sport.

"C'est une connerie monumentale ! Je ne vais pas rouler des mécaniques mais je suis un des rares à avoir donné la bonne solution. Ce n’était pas de dire "il faut que", c’était d’attendre un mois pour augmenter les chances de prendre la bonne décision. Excuse-moi, mais il y a quelque chose qui m’échappe, venant de quelqu’un aussi intelligent que notre Premier Ministre... Vous avez regardé les Allemands à huis clos ? Les Allemands, qui font les malins de reprendre en premier, pour que la planète du foot tout entière les applaudisse, hé ben on est obligés de les applaudir ! Ils allaient nous servir de cobayes, on pouvait s’adapter, non ?", a lâché l'ancien entraîneur pour Nice-Matin.