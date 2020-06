Arrêt L1 - Fabregas pessimiste pour la saison prochaine

Cesc Fabregas, arrivé à l'AS Monaco en 2019, a vu sa saison écourtée après l'arrêt définitif de la Ligue 1. En revanche, les autres grands championnats européens (Bundesliga, Liga, Premier League, et Serie A) s'apprêtent à reprendre, ou ont d’ores et déjà repris. Le milieu monégasque, interrogé par The Guardian, a été invité à s’exprimer sur les conséquences de la décision de la LFP.

"Je ne sais pas si l'image de la Ligue 1 a été ternie au niveau mondial, mais ce dont je suis sûr, c'est que cela aurait pu être évité", assure l'international espagnol de 32 ans. "Cela a causé beaucoup de problèmes, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de recrutement de joueurs pour l'avenir". Selon lui, la Ligue 1 "va le payer en termes d'investissement et de ventes, de prêts et d'achats de joueurs". L'ancien joueur barcelonais estime que "beaucoup de clubs vont avoir du mal à améliorer leurs équipes cette saison".