Arrêt L1 - Le Conseil d'État se renseigne sur une L1 à 22 équipes

Comme relaté dans notre média il y a quelques minutes, la décision du Conseil d'État, consécutive aux recours intentés par Amiens, Toulouse et Lyon, sera rendue en début de semaine prochaine : lundi ou mardi. Durant l'audition en référé, le juge a respectivement demandé au club picard et à la Ligue de Football Professionnel (LFP) des éléments pour défendre l’organisation d’une Ligue 1 à 22 équipes, et des éléments sur l’impossibilité de l’organiser. L'instruction sera clôturée samedi à 13 heures.