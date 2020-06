Arrêt L1 - Lyon, Toulouse et Amiens devant le Conseil d'Etat ce jeudi

Après un premier recours rejeté par le tribunal administratif de Paris, fin mai, l'Olympique Lyonnais, l'Amiens SC et le Toulouse FC verront leurs recours étudiés ce jeudi par le Conseil d'Etat. Respectivement 7e, 19e et 20e du classement de Ligue 1, gelé après la 28e journée (avec le ratio nombre de points pris / match), les trois clubs sont attendus pour une audience à 14h devant la plus haute juridiction administrative. La décision du Conseil d'Etat ne devrait pas être connue dès aujourd'hui, mais plutôt en début de semaine prochaine.