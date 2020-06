Arrêt L1 - Raymond Domenech s'en prend à Édouard Philippe

Le 30 avril dernier, la Ligue de Football Professionnel a acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que nos voisins ont repris ou vont reprendre la compétition, le football français va rester à l'arrêt. Pour Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, le Premier Ministre, Édouard Philippe, est le principal responsable de cette décision qu'il juge totalement incompréhensible.

"C’est le Premier Ministre qui a mis le feu et qui a déclenché tout ça. Je n’ai d’ailleurs pas compris son intervention sur le football. Il n’a parlé d’aucun autre sport que du football. Après, tout s’est enchaîné. Et la seule solution était de le suivre. La responsabilité vient du Premier Ministre. Après son allocution, on ne va quand même pas dire au Premier Ministre, 'monsieur le Ministre, tu es gentil, tu restes chez toi'. On pouvait bien dire ce qu’on voulait, ça n’avait pas de poids. Il me semble même qu’une prise de paroles comme celle qu’il a faite vaut un arrêté", a estimé l'ancien technicien tricolore chez nos confrères de Nice-Matin, et de poursuivre, dépité : "Il y a eu des réunions interministérielles en Espagne et en Italie. Mais chez nous, ça s’est fait à la va-vite, sur le coin d’une table. Il n’y a pas eu de vraie réflexion. Ça prouve tout simplement le peu de considération et d’investissement que les politiques ont pour le sport. On est là pour amuser, pour divertir. Ils sont heureux quand on gagne une Coupe du monde, mais ça n’est pas pris au sérieux".