Arsenal - Özil repousse une offre et refuse de quitter les Gunners

Mesut Özil n'a plus porté le maillot d'Arsenal depuis le 7 mars dernier face à West Ham. Après des prestations très peu convaincantes la saison dernière et des blessures à répétition depuis son arrivée à Londres, Mikel Arteta ne compte plus sur l'international allemand. Les dirigeants des Gunners, qui souhaiteraient économiser son salaire, tentent depuis plusieurs semaines de convaincre le milieu de terrain qui aura 32 ans le 15 octobre prochain de quitter le club.

Mais Mesut Özil a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne quitterait pas aussi facilement Arsenal et qu'il compte bien être payé pour sa dernière année de contrat, où il est rémunéré à auteur de 385 000 euros par semaine. Selon le Daily Express, le champion du monde aurait même refusé récemment une offre très lucrative provenant d'Arabie Saoudite.