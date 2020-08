Arsenal - 55 licenciements au programme

Après avoir célébré sa victoire en finale de la FA Cup, le club d'Arsenal (8ème à l'issue de la saison de Premier League) a été contraint d'annoncer une bien mauvaise nouvelle. Les finances des Gunners ont été extrêmement fragilisées par la crise sanitaire, les obligeant à "proposer 55 licenciements" comme indiqué dans un communiqué officiel.

Ces mesures visent à compenser les effets de cette crise traversée, "l'une des périodes les plus difficiles en 134 ans d'histoire". "Ces changements proposés visent finalement à faire avancer ce grand club de football, en créant la bonne organisation dans un environnement post-covid et de nous assurer d'avoir les ressources nécessaires pour un retour compétitif sur la scène nationale et internationale" a expliqué Arsenal.