Arsenal - Arteta charge ses joueurs après la défaite à Brighton

Malgré la sublime ouverture du score signée Nicolas Pépé, Arsenal a chuté sur la pelouse de Brighton & Hove Albion (2-1, résumé), ce samedi après-midi, lors de la 30ème journée de Premier League. Une nouvelle défaite, concédée sur le gong, qui n'a pas plus du tout à Mikel Arteta. En conférence de presse, l'entraîneur des Gunners s'en est pris à ses joueurs.

"C'est une épreuve très difficile. C'est inacceptable, la façon dont nous avons perdu le match. Le fait que nous ayons raté tant d'occasions, le fait que nous leur ayons donné un but et que nous ne nous soyons pas battus sur le second but. Nous devons essayer de relever la tête. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont très bien faites mais nous ne sommes pas compétitifs. À ce niveau, vous ne pouvez pas fixer ce genre d'objectifs", a lâché le technicien espagnol devant les journalistes.