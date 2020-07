Arsenal - Arteta prône la patience pour Saliba

L'été dernier, Arsenal a déboursé plus de 30 millions d'euros pour arracher William Saliba (19 ans) à l'AS Saint-Etienne. Prêté cette saison chez les Verts, le jeune et talentueux défenseur central découvrira très bientôt la Premier League et son exigence. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Mikel Arteta s'est confié sur l'arrivée du natif de Bondy, qui a connu une saison 2019-2020 compliquée dans le Forez (12 matches joués en Ligue 1) à cause de divers pépins physiques. L'entraîneur espagnol des Gunners, qui fonde de grands espoirs en l'axial français, souhaite avant tout protéger le Tricolore.

"Je suis impatient de travailler avec lui, mais je suis préoccupé par les attentes placées en lui car je sais comment il est difficile de jouer à un poste comme défenseur central dans ce pays. C'est l'une des positions les plus compliquées ici. La marche est vraiment, vraiment haute", a-t-il rappelé. "William a eu une saison très positive la saison dernière, mais il en a eu une très difficile cette saison avec les blessures. Nous savons où est son potentiel, mais pour fructifier ce potentiel tous les trois jours au plus haut niveau c'est une tâche différente", a-t-il conclu.