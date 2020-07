Arsenal - Arteta s'exprime sur l'avenir de Lacazette

Entré en jeu à la 83ème minute face à Wolverhampton, Alexandre Lacazette n'a eu besoin que de 5 petites minutes pour inscrire son 8ème but de la saison avec Arsenal. Malgré plusieurs relégations sur le banc cette saison, l'entraîneur Mikel Arteta a clamé sa satisfaction à l'égard des performances de l'attaquant de 29 ans au moment d'évoquer sa situation contractuelle.

"Nous devons discuter avec lui de la prochaine étape et obtenir ses idées et ses sentiments" a-t-il confié dans un premier temps en conférence de presse, avant le match face à Leicester (mardi à 21h15). "Comme je l'ai dit, je suis vraiment content de lui. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, même quand je n'étais pas encore là, grâce à ce qu'il apporte à l'équipe : ses qualités, ses capacités, son rythme de travail" a poursuivi le technicien espagnol. Il a tout de même tenu à rappeler que "ce n'est pas le moment de parler des situations contractuelles". "Nous avons encore du temps et nous le ferons au bon moment" a-t-il ajouté. De son côté, l'ancien Lyonnais arrivé en 2017 est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Gunners.