Arsenal - Emery ne voulait pas de Nicolas Pépé

Entraîneur d'Arsenal entre juillet 2018 et novembre 2019, Unai Emery a payé les mauvais résultats de son équipe. L'été dernier, dans l'optique de renforcer son secteur offensif et de ramener l'équipe sur les devants de la scène anglaise, le technicien espagnol avait ciblé Wilfried Zaha (27 ans) et avait fait part de son souhait à sa direction. Néanmoins, les hautes sphères des Gunners ont préféré le profil de Nicolas Pépé (24 ans) et ont déboursé 80 millions d'euros pour l'ancien lillois, en faisant le transfert le plus cher de l'histoire du club. Or, l'ancien coach du PSG n'était pas très chaud pour une arrivée du natif de Mantes-la-Jolie, qui a vécu une première saison difficile outre-Manche (24 matchs de Premier League, 4 buts, 6 passes décisives).

"Pépé est un bon joueur mais il a besoin de temps. Quand j'étais encore là, il n'a pas réalisé les performances que j'attendais. Je voulais surtout quelqu'un qui connaissait déjà le championnat anglais pour qu'il n'ait pas besoin d'une période d'adaptation. J'ai eu un entretien avec Zaha, le joueur de Palace. C'était le joueur que je voulais parce que je l'avais vu remporter tant de matchs à lui seul" a-t-il expliqué au Daily Mail. "J'ai vu 20 matchs de Zaha, des performances incroyables et j'ai dit aux dirigeants que c'était le joueur que je voulais pour l'équipe. J'ai parlé à Zaha, je l'ai vu en personne et il voulait venir. Mais le club a décidé que Pépé était plus jeune et qu'il représentait l'avenir. J'ai dit 'oui, mais on a besoin de gagner maintenant et ce gars gagne des matchs. Il l'a fait contre nous !'"