Arsenal - Fracture de la cheville pour Lucas Torreira

Sur son site officiel, Arsenal annonce une fracture de la cheville pour son milieu de terrain de 24 ans Lucas Torreira. L'Uruguayen, qui a disputé 32 matchs avec les Gunners cette saison, est sorti sur civière à la 16ème minute lors du match en FA Cup contre Portsmouth lundi 2 mars (victoire d'Arsenal 0-2). Mikel Arteta devra donc composer sans son joueur, blessé entre 8 et 10 semaines, dont un retour à la compétition d'ici la fin de la saison s'annonce compliqué.

