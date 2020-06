Arsenal - La soirée cauchemar de David Luiz

En 26 minutes passées sur la pelouse de l'Etihad Stadium, David Luiz a probablement montré son pire visage. Entré en cours de jeu, le Brésilien n'a jamais été dans le bon tempo et est impliqué dans les deux premiers buts de Man City. Pour couronner le tout, il a été expulsé au retour des vestiaires.

David Luiz a vécu un calvaire hier soir face à Manchester City (défaite 3-0). Entré au bout d'une vingtaine de minutes pour remplacer Pablo Mari Villar (blessé), le défenseur d'Arsenal (33 ans) a complètement plombé son équipe en seulement 26 minutes ! Quasi-systématiquement en retard sur ses interventions, le Brésilien, en fin de contrat au 30 juin prochain, s'est d'abord troué sur l'ouverture du score de Raheem Sterlin en manquant son dégagement (45+2ème), avant de concéder un pénalty face à Riyad Mahrez au retour des vestiaires (49ème).

Sur cette action, le Gunner a d'ailleurs été expulsé. "C'est très simple, ce n'est pas la faute de l'équipe, c'est la mienne" résume-t-il, tout simplement, à la fin de la rencontre. "(...) Aujourd'hui, je pense que l'équipe a bien joué, surtout quand elle s'est retrouvée à 10. Le coach et les joueurs sont supers, ce n'est que ma faute." Joueur expérimenté, David Luiz donne pourtant une raison pour expliquer sa piètre prestation. "J'ai pris la décision de jouer. J'aurais pu prendre une autre décision ces deux derniers mois mais je ne l'ai pas fait". Relancé sur ce sujet, l'ancien du PSG et de Chelsea avoue être préoccupé par sa situation contractuelle. "C'est au sujet de mon contrat pour savoir si je reste ici ou pas. Il me reste 14 jours pour être ici et c'est tout. Aujourd'hui, c'était de ma faute. Une autre décision ? Une décision différente pour décider de mon avenir, le plus tôt possible mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas utiliser tout ça comme une excuse. C'est de ma faute et c'est tout".

La presse anglaise pas tendre avec lui

Si sa prestation a plombé Arsenal face à City, David Luiz assure qu'il veut rester du côté de l'Emirates Stadium. "J'aime être ici et c'est pour ça que je continue de m'entraîner dur, que je suis venu aujourd'hui et que j'essaie de faire tout ce que je peux, c'est pour ça que je me présente devant vous. C'est aussi pour ça que j'ai dit aux joueurs de ne pas aller s'exprimer, que c'était à moi de le faire et de montrer ma tête. Je veux rester, le coach (Mikel Arteta, ndlr) le sait et veut que je reste, donc, nous attendons la décision". Arsenal doit maintenant trancher pour prolonger, ou non, le Brésilien, qui a une année en option sur son contrat. Ce matin, la presse anglaise n'est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt la prestation du défenseur : "Winners and Luizer" au lieu de "Looser" titre le Daily Express Sport.

