Arsenal - Lacazette déterminé à rester un Gunners

Depuis 2017, Alexandre Lacazette arbore les couleurs rouge et blanche des Gunners d'Arsenal. A l'entame de sa quatrième saison sous le maillot du club londonien, l'attaquant tricolore a clairement affiché son envie de continuer du côté de l'Emirates Stadium pour les années à venir, où son contrat s'étend encore jusqu'en 2022. Dans un large entretien accordé à l'Equipe, l'ex-lyonnais est revenu sur sa volonté de s'installer durablement dans l'effectif de Mikel Arteta, ainsi que sur les rumeurs récurrentes l'envoyant du côté de l'Atletico Madrid.

"Je suis à Arsenal, j'y ai signé (en 2017) un contrat de cinq ans pour progresser et gagner des titres. Il m'en reste deux. Je suis déterminé à rester." avant d'assurer que c'était une "décision définitive". Le natif de Lyon s'est également légèrement agacé des rumeurs persistantes l'envoyant vers l'Atletico Madrid de Diego Simeone : "Chaque été, il y a mon nom et l'Atlético dans la même phrase. C'est un peu chiant par moments, mais parfois on apprend des choses, c'est marrant. J'ai appris que j'avais appelé Antoine (Griezmann) pour parler de l'Atlético, par exemple, en lisant quelqu'un qui avait l'air plus au courant que moi. Cela peut être un peu pénible, mais ça fait partie du métier".