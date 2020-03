Arsenal - Le message rassurant de Mikel Arteta

Comme relaté dans notre média hier soir, Mikel Arteta (37 ans), l'entraîneur d'Arsenal, a été testé positif au coronavirus. Ce vendredi, le technicien espagnol est sorti du silence sur son compte Twitter pour donner des nouvelles rassurantes. "Merci pour vos mots et votre soutien. Je me sens déjà mieux. Nous sommes tous confrontés à un défi énorme et sans précédent. La santé de tout le monde est tout ce qui compte en ce moment. pour prendre les bonnes décisions", a posté l'ancien milieu de terrain sur le célèbre réseau social.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha